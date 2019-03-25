|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Попали в засаду: РФ призналась в гибели наемников Путина

1.1тЧитать материал на украинском

В Сирии погибли трое российских военнослужащих, которых считали пропавшими безвести.

Тела бойцов, которые были убиты в конце февраля 2019 года, были доставлены в Россию, сообщает Министерство обороны РФ. Личности россиян установлены.

Отмечается, что военные возвращались днем на автомобиле после доставки гуманитарной помощи, попали в засаду группы боевиков под Дейр-эз-Зором и пропали. С момента их исчезновения велась непрерывная работа по поиску.

Новости
В Сирии подорвался автомобиль с журналистами

Попали в засаду: РФ призналась в гибели наемников Путина

РБК

При этом, в РФ отчитались также об ответных действиях.

"В рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций бандгруппа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена", – заявили в Минобороны РФ.

Попали в засаду: РФ призналась в гибели наемников Путина

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии погиб полковник Вооруженных сил России, который воевал против Украины на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения