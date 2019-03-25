Попали в засаду: РФ призналась в гибели наемников Путина

В Сирии погибли трое российских военнослужащих, которых считали пропавшими безвести.

Тела бойцов, которые были убиты в конце февраля 2019 года, были доставлены в Россию, сообщает Министерство обороны РФ. Личности россиян установлены.

Отмечается, что военные возвращались днем на автомобиле после доставки гуманитарной помощи, попали в засаду группы боевиков под Дейр-эз-Зором и пропали. С момента их исчезновения велась непрерывная работа по поиску.

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РБК

При этом, в РФ отчитались также об ответных действиях.

"В рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций бандгруппа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена", – заявили в Минобороны РФ.

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии погиб полковник Вооруженных сил России, который воевал против Украины на Донбассе.

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