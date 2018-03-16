"Попали в адовое мясо": очевидцы рассказали об аварии на подьемнике в Грузии

Очевидцы аварии подъемника на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии рассказали, что эвакуацию не разрешали проводить вертолетами.

На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых были и граждане Украины.

В сети публикуют фото и видео с места аварии.

По словам одной из туристок, она в момент трагедии находилась на старте подъемника, но успела вылезти.

"Сели на кресло, мы были на старте, только опустили створку вниз, и оно остановилось. Оператор открыл щиток, что-то начало пикать и канатка начала движение назад, скорость увеличивалась. Мы успели вылезти с кресла вниз под створкой, и начался "замес". "Канатки" полетели с огромной скоростью назад и бились друг об друга сбиваясь в кучу. Люди прыгали с кресел вниз, тот, кто не успел спрыгнуть, попал в это адовое месиво… Кресла летели с ужасной скоростью, их раскачивало и людей просто вышвыривало наружу. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Не знаю, погиб ли кто-то. Такого ада и страха я не испытывала ещё никогда", - сообщает она.

По словам очевидцев Антона и Кати, пострадавших лыжников спускали вниз на снегоходах.

"Помогали выпавшим, оттаскивали как могли!! Эвакуация никакая, переломанных людей спускали на снегоходах, кошмар! Вертолёты только для фрирайда и за деньги!!" - говорят они.

Как сообщал "Обозреватель", в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури сломался подъемник.