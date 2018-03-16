В Грузии лыжники попали в "мясорубку": все подробности из Гудаури

В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури сломался подъемник, из-за чего были травмированы по меньшей мере десять человек.

Как сообщил Knyshov Peter на своей странице в Facebook, спасатели прибыли на место происшествия в течение 10 минут.

"Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших в "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным – просьба не смотреть", – говорится в сообщении.

Смотрите видео с места происшествия:

Как сообщает грузинский телеканал Rustavi2, на канатной дороге отключилась электроэнергия. По его данным, пострадавших не менее 10.

Позже стало известно, что среди пострадавших есть граждане Украины.

Также очевидцы аварии рассказали о произошедшем.

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