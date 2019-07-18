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Понятия не имеет! Журналисты назвали дело, которое развалило миф о всесильном Путине

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Президент Российской Федерации Владимир Путин любит позиционировать себя как человек, который в деталях знает каждый уголок своей страны, однако, это больше "пиар", чем реальное положение дел.

Такое мнение высказывается в статье чешского журналиста Карела Свободы на info.cz.

"Он действительно понятия не имел об аресте журналиста (скандального корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова. — Ред.) и предъявленных ему обвинениях в торговле наркотиками, как и о других подобных делах. Эта история оказалась вне поля его зрения. Только когда протесты уже вышли за рамки допустимого, президентская администрация и сам Путин обратили внимание на это дело. Так что даже российский президент не может знать всего, да и не заинтересован в этом", — пишет он.

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Иван Голунов

Иван Голунов

КП

Журналист считает, что это дело развалило миф о всесильном Путине.

"Таким образом, когда Путин говорит о множестве дел, о которых он и понятия не имеет, ему можно верить. Система, которую он создал вместе со своими соратниками, действительно работает так, что подобные детали ее совершенно не интересуют. И если в какой-то сфере все спокойно, и ситуация не нарушает систему правления в России, то и причин копаться в деталях просто нет. Но проблема в том, что эта система относительной вольности в рамках доверенных полномочий может в некоторых случаях, таких как дело Голунова, Немцова да и других, выйти из-под контроля и сработать контрпродуктивно. Но и это является системным проявлением режима. Ведь трудно ожидать от людей, что они безошибочно сумеют угадать, сколько допустимо украсть, и как успешно выслужиться перед начальством", — резюмирует Свобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня задержали скандального корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова. Журналиста обвиняли в "покушении на сбыт наркотиков" и якобы обнаружили в его квартире "нарколабораторию". Из-за этого в Москве начались одиночные пикеты под стенами МВД.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Юг Руси
Юг Руси
О, мля, ещё один разрушитель мифов! ))))))))))))))))))))))))
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