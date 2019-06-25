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"Понимают только силу!" Трамп публично пообещал уничтожить Иран

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На любые атаки со стороны Ирана США готовы ответить "превосходящей силой" вплоть до уничтожения страны.

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Руководство Ирана не понимает слов "хорошо" или "сострадание", которых они никогда не употребляют. К сожалению, они понимают только силу и мощь, и США, безусловно, являются самой мощной военной силой в мире: 1,5 триллиона долларов было инвестировано только за последние два года", – написал президент.

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По его словам, "замечательный народ Ирана" страдает безо всякой причины, так как иранское руководство тратит все деньги на террор "и лишь немного на что-либо еще".

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана

Коллаж

"США не забыли использование Ираном СВУ [самодельных взрывных устройств] и бомб, которые убили 2 тысячи американцев, а ранили еще больше", – продолжил Трамп.

"Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила будет означать уничтожение", – подытожил он.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, после ядерного ультиматума Ирана Вашингтон решил увеличить свою группировку на Ближнем Востоке на 1 тысячи военных и усилить их дополнительными ресурсами.

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Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Теги
политикаСША
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Будь прокляты США со своей "демократией" принесшей миру миллионы смертей и бед, в том числе и нашей Украине.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Воры , террористы и бандиты грозятся уничтожить Персов) Смешно)
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CARGO 100
CARGO 100
Вокруг Северной Кореи уже плясал с авианосцами ...
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