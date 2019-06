"Понимают только силу!" Трамп публично пообещал уничтожить Иран

На любые атаки со стороны Ирана США готовы ответить "превосходящей силой" вплоть до уничтожения страны.

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Руководство Ирана не понимает слов "хорошо" или "сострадание", которых они никогда не употребляют. К сожалению, они понимают только силу и мощь, и США, безусловно, являются самой мощной военной силой в мире: 1,5 триллиона долларов было инвестировано только за последние два года", – написал президент.

По его словам, "замечательный народ Ирана" страдает безо всякой причины, так как иранское руководство тратит все деньги на террор "и лишь немного на что-либо еще".

"США не забыли использование Ираном СВУ [самодельных взрывных устройств] и бомб, которые убили 2 тысячи американцев, а ранили еще больше", – продолжил Трамп.

"Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила будет означать уничтожение", – подытожил он.

Iran leadership doesn’t understand the words “nice” or “compassion,” they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone..