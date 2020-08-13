Помпео пригрозил России "высокой ценой" за сговор с талибами

Россия очень дорого заплатит за возможные выплаты исламистскому движению "Талибан" и его союзникам в Афганистане за убийства американских солдат.

Как заявил в интервью Радио Свобода государственный секретарь США Майк Помпео, это мнение он донес министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"Если Россия предлагает деньги за убийство американцев или, если уж на то пошло, других граждан Запада, за это придется заплатить очень дорого", – подчеркнул Помпео.

Он отметил, что американские военные также обсуждали эту ситуацию с российским военным руководством.

"Мы не потерпим ничего такого", – добавил госсекретарь США.

По его словам, США знают, что Россия вооружала "Талибан" в прошлом, а сегодня их продолжают вооружать иранцы.

"Эти факты мы знаем. Мы объяснили им, чего мы ожидаем. И мы сделаем все необходимое, чтобы защитить каждого американского солдата, или, например, каждого солдата из Чехии или любой другой страны, участвующей в операции "Решительная поддержка", чтобы они были в безопасности", – сказал Помпео.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время допросов захваченных афганских боевиков американская разведка выяснила, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждения за убийства военных международной коалиции в Афганистане, включая США.