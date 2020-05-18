Помпео отказался от теории с утечкой COVID-19 из лаборатории Уханя

Антон Малиновский Мир 16:54, 18.05.2020 Обновлено: 17:29, 18.05.2020

Государственный секретарь США Майк Помпео отказался от теории, что COVID-19 распространился из лаборатории Уханя.

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Об этом он рассказал в интервью Breitbart, передает CNN. По его словам, теперь нет уверенности в том, что вирус вышел именно из лаборатории.

"Мы знаем, что это началось в Ухане, но мы не знаем, откуда или от кого. А это важные вещи", – отметил Помпео.

Также он признал, что упоминаемые ранее доказательства того, что вирус вышел именно из лаборатории, могут быть неверными. Тем не менее США не отказываются от своих претензий в адрес Китая из-за распространения коронавируса и в правительстве страны сейчас готовят иск.

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майк Помпео придерживался этой теории и заявлял, что у Вашингтона хватает доказательств о якобы утечке вируса из лаборатории Уханя.

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