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18 мая • обновлено в 19:22
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Помпео отказался от теории с утечкой COVID-19 из лаборатории Уханя

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Государственный секретарь США Майк Помпео отказался от теории, что COVID-19 распространился из лаборатории Уханя.

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Об этом он рассказал в интервью Breitbart, передает CNN. По его словам, теперь нет уверенности в том, что вирус вышел именно из лаборатории.

"Мы знаем, что это началось в Ухане, но мы не знаем, откуда или от кого. А это важные вещи", – отметил Помпео.

Также он признал, что упоминаемые ранее доказательства того, что вирус вышел именно из лаборатории, могут быть неверными. Тем не менее США не отказываются от своих претензий в адрес Китая из-за распространения коронавируса и в правительстве страны сейчас готовят иск.

Майк Помпео

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майк Помпео придерживался этой теории и заявлял, что у Вашингтона хватает доказательств о якобы утечке вируса из лаборатории Уханя.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Майк Помпео
Место
США
Тег
вирус
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