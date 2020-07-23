Помпео обвинил СССР в полувековой оккупации Прибалтики

В 1940 году Советский Союз принудительно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву.

Об этом в своем Twitter написал госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул, что дружба США и стран Балтии укрепилась "после их освобождения в 1991 году благодаря общим демократическим ценностям и альянсу НАТО".

"В течение пяти десятилетий советской оккупации Соединенные Штаты не переставали признавать суверенитет стран Балтии и отстаивать их свободу", – написал Помпео

В своем обращении госсекретарь США также заявил, что Америка и по сей день верна принципам суверенитета, сформулированным в декларации Уэллеса, подписанной в 1940 году.

Помпео обвинил СССР в аннексии стран Прибалтики (Twitter Майка Помпео)

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Майк Помпео ранее призвал Европу более серьезно относиться к своей безопасности, в том числе к угрозам со стороны России.