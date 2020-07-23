Помпео обвинил СССР в полувековой оккупации Прибалтики
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики.
В 1940 году Советский Союз принудительно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву.
Об этом в своем Twitter написал госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул, что дружба США и стран Балтии укрепилась "после их освобождения в 1991 году благодаря общим демократическим ценностям и альянсу НАТО".
"В течение пяти десятилетий советской оккупации Соединенные Штаты не переставали признавать суверенитет стран Балтии и отстаивать их свободу", – написал Помпео
В своем обращении госсекретарь США также заявил, что Америка и по сей день верна принципам суверенитета, сформулированным в декларации Уэллеса, подписанной в 1940 году.
Помпео обвинил СССР в аннексии стран Прибалтики (Twitter Майка Помпео)
Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Майк Помпео ранее призвал Европу более серьезно относиться к своей безопасности, в том числе к угрозам со стороны России.