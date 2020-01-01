Помпео экстренно отменил визит в Украину: причина

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил зарубежный тур, в рамках которого планировал визит в Украину, а также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Как сообщает НВ, тур отложен на неопределенный срок.

Причины перенесения поездки на данный момент неизвестны, но такое решение может быть связано с атакой на американское посольство Ираке. Как известно, сотни демонстрантов попытались взять его штурмом.

Майк Помпео РИА

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Как сообщал OBOZREVATEL, визит Помпео в Украину планировался на текущей неделе с целью продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона.

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