Помпео анонсировал новые санкции НАТО против России из-за Украины

В ближайшее время НАТО может принять решение о новых санкций в отношении России за агрессию против Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Я надеюсь, что на следующей неделе [3-4 апреля], когда в Вашингтоне будут находиться наши коллеги из НАТО, нам удастся объявить о новой серии действий, которые мы сделаем совместно, чтобы дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, в регионе", — заявил Помпео.

При этом он подчеркнул, что США не признают аннексию Россией Крыма.

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канада вместе с США и странами ЕС ужесточили санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. Меры также должны коснутся оккупантов Донбасса и Крыма.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал