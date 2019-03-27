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Помпео анонсировал новые санкции НАТО против России из-за Украины

1.2тЧитать материал на украинском

В ближайшее время НАТО может принять решение о новых санкций в отношении России за агрессию против Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Я надеюсь, что на следующей неделе [3-4 апреля], когда в Вашингтоне будут находиться наши коллеги из НАТО, нам удастся объявить о новой серии действий, которые мы сделаем совместно, чтобы дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, в регионе", — заявил Помпео.

При этом он подчеркнул, что США не признают аннексию Россией Крыма.

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Майк Помпео

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канада вместе с США и странами ЕС ужесточили санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. Меры также должны коснутся оккупантов Донбасса и Крыма.

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Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Майк Помпео
Место
США
Теги
НАТОсанкции
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухим стоит ознакомится,что о них думают на самом деле.https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Die-Ukraine-vor-den-Praesidentschaftswahlen/forum-422698/comment/
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот правильная ссылка.https://www.heise.de/tp/features/Die-Ukraine-vor-den-Praesidentschaftswahlen-4347522.html
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Миша,скаклы заняты поиском конфетки в ведре с говном.Им не до твоих надежд.
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