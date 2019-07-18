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Помощника Путина с позором выгнали из Франции: что произошло

1.3т Читать материал на украинском

Помощнику президента России Владимира Путина Владислава Суркова запретили остаться во Франции после официальной встречи советников лидеров стран нормандского формата 12 июля.

Об этом со ссылкой на проверенные источники пишет The Insider. Отмечается, что его планы сорвались из-за Министерства иностранных дел Франции.

Так, Сурков хотел задержаться в Париже еще на один день и купил билет обратно в Россию на 13 июля, однако внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендовало ему покинуть территорию страны вечером 12 июля сразу после встречи.

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Владислав Сурков

Владислав Сурков

uralpolit.ru

Помощнику Путина не оставалось ничего другого, как подчиниться и улететь на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся по инициативе Суркова, который всеми способами пытается удержать контроль над украинским вопросом в Кремле.

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Персоны
Владимир Путин Владислав Сурков
Место
Франция
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