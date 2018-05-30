Помощника Лукашенко поймали на взятке в $200 тыс.

В Беларуси при получении взятки в $200 тысяч и вымогательстве был задержан помощник президента Александра Лукашенко – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

Как сообщил КГБ Беларуси в среду, 30 мая, оперативно-розыскные мероприятия были проведены по поручению главы государства.

Отмечается, что в поле зрения оперативников Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

"С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", – заявили в спецслужбе.

В отношении Ровнейко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ровнейко был назначен помощником президента Беларуси – главным инспектором по Гродненской области в июне 2015 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине СБУ задержала на взятке собственного майора.