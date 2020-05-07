Помощник Папы Римского заразился коронавирусом

Мир 09:06, 7.05.2020

В Ватикане помощник Папы Римского Франциска заразился коронавирусом COVID-19.

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Как сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни, этот человек еще в начале марта был переведен на удаленный режим работы.

Сейчас мужчина находится дома под наблюдением врачей.

В Ватикане помощник Папы Римского заболел коронавирусом

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия COVID-19 серьезно изменила порядок работы Ватикана – Папа Римский правил пасхальную мессу в пустой церкви.

В феврале в СМИ появился фейк о том, что Папа Римский и двое его помощников якобы заболели коронавирусом. На самом деле 83-летний понтифик дважды получал отрицательный результат на COVID-19.

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