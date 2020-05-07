Главная Новости
7 мая • обновлено в 09:29
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Помощник Папы Римского заразился коронавирусом

661
Читать материал на украинском

В Ватикане помощник Папы Римского Франциска заразился коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни, этот человек еще в начале марта был переведен на удаленный режим работы.

Сейчас мужчина находится дома под наблюдением врачей.

В Ватикане помощник Папы Римского заболел коронавирусом

В Ватикане помощник Папы Римского заболел коронавирусом

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия COVID-19 серьезно изменила порядок работы Ватикана – Папа Римский правил пасхальную мессу в пустой церкви.

В феврале в СМИ появился фейк о том, что Папа Римский и двое его помощников якобы заболели коронавирусом. На самом деле 83-летний понтифик дважды получал отрицательный результат на COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Папа Римский
Место
Ватикан
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги