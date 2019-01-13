Помощи не ждите: выяснилось, как Украине аукнется новая идея Трампа

Украине не стоит надеяться на помощь США, так как Вашингтон взял тенденцию на решение собственных региональных проблем.

Такое мнение в комментарии изданию "Апостроф" высказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. По его словам, вывод американских войск из Сирии отразится и на Украине.

"США будут уменьшать свое участие в глобальных процессах в пользу региональных действий, чтобы меньше тратить денег и больше решать собственные проблемы. Украине нужно иметь это в виду. Когда мы апеллируем к США, то должны понимать, что сейчас у них другие тенденции", – предупредил он.

Трамп заявил о выводе войск из Сирии в конце 2018 года Корреспондент

По мнению Кусы, ярко продемострировал это отказ от военного присутствия США в Сирии. Он отметил также, что вскоре может измениться и ситуация в Ираке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США – вследствие разногласий из-за строительства стены с Мексикой он длится уже 23 день.

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