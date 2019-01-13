МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Помощи не ждите: выяснилось, как Украине аукнется новая идея Трампа

1.7тЧитать материал на украинском

Украине не стоит надеяться на помощь США, так как Вашингтон взял тенденцию на решение собственных региональных проблем.

Такое мнение в комментарии изданию "Апостроф" высказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. По его словам, вывод американских войск из Сирии отразится и на Украине.

"США будут уменьшать свое участие в глобальных процессах в пользу региональных действий, чтобы меньше тратить денег и больше решать собственные проблемы. Украине нужно иметь это в виду. Когда мы апеллируем к США, то должны понимать, что сейчас у них другие тенденции", – предупредил он.

Новости
"Он скрывал!" Всплыли шокирующие факты о встречах Трампа с Путиным
Трамп заявил о выводе войск из Сирии в конце 2018 года

Трамп заявил о выводе войск из Сирии в конце 2018 года

Корреспондент

По мнению Кусы, ярко продемострировал это отказ от военного присутствия США в Сирии. Он отметил также, что вскоре может измениться и ситуация в Ираке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США – вследствие разногласий из-за строительства стены с Мексикой он длится уже 23 день.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ну всё верно...пиндосы замутили очередную рывалюцию,поманили морковкой,глядь,а папуасы вороваты и местами "самостийны"....кошка бросила котят,пусть.......как хотят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги