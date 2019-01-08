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Помощи не будет: Трамп уточнил тревожное для Украины заявление

1.8тЧитать материал на украинском

Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной помощи от иностранных партнеров.

Такое заявление сделал резидент США Дональд Трамп в своем Twitter. По его мнению, причиной участия американских военных в боевых действиях являются ошибочные решения властей в прошлом.

"Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран... В конечном итоге будут закончены!" — написал американский лидер.

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Помощи не будет: Трамп уточнил тревожное для Украины заявление

Twitter Дональда Трампа

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Россия должна продолжать воевать, как и некоторые другие страны в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит резонансное решение Украине.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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