Помощи не будет: Трамп уточнил тревожное для Украины заявление

Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной помощи от иностранных партнеров.

Такое заявление сделал резидент США Дональд Трамп в своем Twitter. По его мнению, причиной участия американских военных в боевых действиях являются ошибочные решения властей в прошлом.

"Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран... В конечном итоге будут закончены!" — написал американский лидер.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Россия должна продолжать воевать, как и некоторые другие страны в мире.

Endless Wars, especially those which are fought out of judgement mistakes that were made many years ago, & those where we are getting little financial or military help from the rich countries that so greatly benefit from what we are doing, will eventually come to a glorious end!