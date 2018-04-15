"Помолитесь за рубль": новые санкции США взорвали сеть

Пользователи сети высмеяли предстоящее падение российского рубля из-за введения Соединенными Штатами 16 апреля новых санкций против РФ.
Призывы беспокоится за рубль заполонили Twitter.
"Боже, храни завтра российский рубль! Аминь", - пишет пользователь с ником Дональд Трамп.
Боже, храни завтра российский рубль!— Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 15 апреля 2018 г.
Аминь…
При этом пользователь "Ацтойный Севас" немного подкорректировал пост, предложив "хоронить" рубль.
Twitter Дональд Трамп
"В понедельник США вводят новые санкции против России. Помолитесь за рубль", - призвали в группе "РБ головного мозга".
В понедельник США вводят новые санкции против России— РБ головного мозга (@belamova) 15 апреля 2018 г.
Помолитесь за рубль
Предстоящие санкции прокомментировал также известный российский адвокат Марк Фейгин.
"Медленно, но неотвратимо санкции подбираются к самым сочным - пропагандисты, медиаэксперты-чадосластцы, теле**доры", - написал он.
Twitter Марка Фейгина