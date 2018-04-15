"Помолитесь за рубль": новые санкции США взорвали сеть

Пользователи сети высмеяли предстоящее падение российского рубля из-за введения Соединенными Штатами 16 апреля новых санкций против РФ.

Призывы беспокоится за рубль заполонили Twitter.

"Боже, храни завтра российский рубль! Аминь", - пишет пользователь с ником Дональд Трамп.

Боже, храни завтра российский рубль!

Аминь… — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 15 апреля 2018 г.

При этом пользователь "Ацтойный Севас" немного подкорректировал пост, предложив "хоронить" рубль.

Twitter Дональд Трамп

"В понедельник США вводят новые санкции против России. Помолитесь за рубль", - призвали в группе "РБ головного мозга".

В понедельник США вводят новые санкции против России



Помолитесь за рубль — РБ головного мозга (@belamova) 15 апреля 2018 г.

Предстоящие санкции прокомментировал также известный российский адвокат Марк Фейгин.

"Медленно, но неотвратимо санкции подбираются к самым сочным - пропагандисты, медиаэксперты-чадосластцы, теле**доры", - написал он.