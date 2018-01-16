"Помогали украинцам": в ЕС вынесли новый вердикт санкциям против России

Европейский союз планирует и далее придерживаться политики санкций в отношении Российской Федерации.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, передает российский пропагандистский ресурс RT, ссылаясь на информацию официального сайта ЕС.

"Три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс", — заверил Туск.

Новости Одна из стран Евросоюза ударила по России новыми санкциями

Как сообщал "Обозреватель", 16 января Литва обнародовала свой санкционный "список Магнитского", в который вошли 49 причастных к нарушению прав человека, коррупции и отмыванию денег граждан России.