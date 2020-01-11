Помогали швейцарцы: США подловили на тайных переговорах с Ираном

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры, обмениваясь секретными посланиями через сотрудников посольства Швейцарии в Тегеране.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников. Журналисты подчеркнули, что "их тональность была гораздо более взвешенной, чем публичные заявления политиков".

Первое послание от американцев иранцы якобы получили через несколько часов после убийства в международном аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани.

США и Иран вели тайные переговоры после убийства генерала Касема Сулеймани

Утверждается, что в нем администрация президента США Дональда Трампа "настойчиво просила иранские власти отказаться от эскалации конфликта". При этом в дальнейшем, разъясняя свою позицию Белому дому, таким каналом связи в посольстве Швейцарии стали пользоваться и сами иранцы.

"В пустыне даже капля воды очень важна", – заявил журналистам один из чиновников Ирана, подтвердив наличие канала связи его страны с США.

Со своей стороны швейцарские дипломаты объяснили, что сообщения приходят в виде факсов на аппарат, доступ к которому в посольстве имеют только несколько человек. Далее по дипломатическим каналам швейцарцы передают полученные послания заинтересованным сторонам.

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