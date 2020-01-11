Помогали швейцарцы: США подловили на тайных переговорах с Ираном

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры, обмениваясь секретными посланиями через сотрудников посольства Швейцарии в Тегеране.
Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников. Журналисты подчеркнули, что "их тональность была гораздо более взвешенной, чем публичные заявления политиков".
Первое послание от американцев иранцы якобы получили через несколько часов после убийства в международном аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани.
США и Иран вели тайные переговоры после убийства генерала Касема Сулеймани
Утверждается, что в нем администрация президента США Дональда Трампа "настойчиво просила иранские власти отказаться от эскалации конфликта". При этом в дальнейшем, разъясняя свою позицию Белому дому, таким каналом связи в посольстве Швейцарии стали пользоваться и сами иранцы.
"В пустыне даже капля воды очень важна", – заявил журналистам один из чиновников Ирана, подтвердив наличие канала связи его страны с США.
Со своей стороны швейцарские дипломаты объяснили, что сообщения приходят в виде факсов на аппарат, доступ к которому в посольстве имеют только несколько человек. Далее по дипломатическим каналам швейцарцы передают полученные послания заинтересованным сторонам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.