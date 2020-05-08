Помогает выжить: итальянские врачи нашли перспективное лекарство от тяжелой формы COVID-19

Препарат анакинра, который используют для лечения артрита, может быть полезным для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, ученые из итальянской больницы Сан-Раффаэле провели короткое исследование на 45 пациентах, в результате которого установили, что анакинра может ослабить цитокиновый шторм (реакция на вирус, во время которой иммунная система уничтожает сама себя).

Исследование проводили 21 день. 29 пациентам, подключенным к ИВЛ, давали гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир, а также анакинру, которую вводят внутривенно. Еще 16 человек получали стандартную медицинскую помощь без этих препаратов.

В итоге у 72% из 29 человек улучшилось состояние дыхательной системы и уменьшение признаков цитокинового шторма. 56% пациентов выжили именно благодаря этим препаратам.

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"Наше исследование является первым, которое предполагает, что высокая доза анакинры от артрита может блокировать чрезмерную реакцию иммунной системы, вызванную COVID-19", – сказал доктор Гило Кавалли, специалист по внутренним болезням в Сан-Раффаэле.

Как исследователи из больницы, так и независимые эксперты отмечают, что результаты выглядят перспективными, однако, необходимо провести полноценное исследование, чтобы убедиться в работоспособности препарата.

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