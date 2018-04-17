Помочь Трампу: Саудовская Аравия готова отправить войска в Сирию

Саудивська Аравия готова отправить своих военных в Сирию как часть коалиции под руководством США, если она будет расширена.

Об этом во вторник, 17 апреля, заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр, сообщает DW.

"С начала сирийского кризиса мы обсуждаем с США отправления сил в Сирию", - заявил он.

Он также напомнил, что Эр-Рияд еще во времена президентства Барака Обамы заявил о готовности отправить сухопутные войска в Сирию, если США решат увеличить контингент коалиции для борьбы с "Исламским государством" (ИД).

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"Есть дискуссии относительно того, какие силы должны остаться в восточной Сирии и откуда они должны прийти, и эти дискуссии продолжаются", - добавил Адель аль-Джубейр.

Ранее Белый дом заявил, что США планируют быстрое выведение своего военного персонала из Сирии. При этом там отметили, что целью США в Сирии остается "полный разгром "Исламского государства" и создание условий для предотвращения ее возвращению". На фоне этого американское издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сформировать в Сирии военный контингент союзников, который мог бы заменить американских военных. По этой информации, Вашингтон обратился к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с тем, чтобы они оказали финансовую поддержку и обеспечили "более широкий вклад" в решение ситуации в Сирии.

Силы международной антитеррористической коалиции под руководством США противодействуют ИГ с лета 2014 года, когда в руки исламистов попали значительные территории в Сирии и Ираке. Сейчас в северо-восточной части Сирии дислоцируется около двух тысяч американских военных. Эти военнослужащие осуществляют боевые операции международной антитеррористической коалиции под руководством США.

Как сообщал "Обозреватель", американский лидер Дональд Трамп хочет закрепить присутствие США в Сирии и найти союзников, чтобы извлечь из ситуации максимальную пользу "чужими руками".