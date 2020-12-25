Манафорт, которого приговорили к семи с половиной годам заключения за налоговое мошенничество и незаконный лоббизм в интересах окружения Виктора Януковича, теперь может выйти на свободу. В решении о помиловании, подписанном американским президентом, говорится о вопиющих злоупотреблениях – но только не со стороны Манафорта, а со стороны прокуратуры, из-за чего Манафорт пережил годы несправедливого отношения к себе.

И это – очередная ложь Трампа. Манафорт полностью признал свою вину – и, кстати, в отличие от других соратников Трампа его приговорили не за преступления, связанные с работой на Путина, а за преступления, связанные с работой на Януковича. Приговор был относительно мягок – если понимать все масштабы нарушений со стороны советника Трампа и Януковича. А в мае 2020 года Манафорт воспользовался пандемией, чтобы оказаться дома. Да, он находился – до сегодняшнего дня – под домашним арестом, который, разумеется, засчитывался в общий срок его тюремного заключения. Такая вот негуманность!

Чем ближе время ухода Трампа из Белого дома – и чем в большей степени президент США убеждается в нереализуемости своего плана задержаться у власти вопреки поражению на выборах – в тем большей степени Трамп начинает делать то, что он хочет на самом деле, а не то, что он вынужден был делать все эти годы – потому что оглядывался на конгресс, республиканский истеблишмент, собственных советников и общественное мнение.

Помилование таких одиозных персонажей, как Манафорт и Флинн. Отказ признать причастность России к крупнейшей кибератаке на американские институции. Промедление с новыми санкциями против России из-за причастности ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Ветирование американского военного бюджета, в котором содержатся статьи о помощи Украине и санкциях против "Северного потока-2" - а это означает, что у Кремля появляется дополнительное время для завершения проекта. Того самого проекта, против которого так ожесточенно боролся Трамп. Или все-таки не так ожесточенно, как говорил?

Впрочем, теперь ответ на этот вопрос можно будет ожидать не только от самого Трампа, но и от Манафорта – не исключено, что теперь одиозный политтехнолог, как перед этим Флинн, присоединится к ближайшему кругу Трампа в Белом доме. А это означает, что в ближайшие недели всех нас ожидает еще немало неприятных рождественских подарков от Трампа.