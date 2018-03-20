Пометил как дату смерти: появились подробности о взрыве в Мурманске

Один из пострадавших при взрыве газа в российском Мурманске Максим Попов указал дату своей смерти до происшествия.

"Газ взорвался в квартире Максима Попова, одного из пострадавших. Он в социальной сети сегодняшний день (20.03.2018. – Ред.) пометил как дату своей смерти. Максим жив, умер сегодня совсем другой человек", – говорится в Telegram-канале 112.

Кроме того, в сети обнародовали снимок Попова. Молодой человек родился 10 июля 1998 года.

Как сообщал "Обозреватель", взрыв газа в пятиэтажке прогремел 16 марта. В результате были разрушены два этажа здания. Кроме того, минимум один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате происшествия.