Помешает ли короновирус Трампу победить на выборах?

По всем объективным показателям и прогнозам экспертов, на данный момент победе Трампа на президентских выборах может помешать только чудо. Вернее, экономический кризис, который разрушит столь старательно создаваемый им на протяжении последних трёх лет миф об экономическом чуде в США.

Все больше ведущих экономистов после недельного падения фондовых рынков в США, Европе, Японии, не говоря уже о Китае, говорят о начале новой волне глобального экономического кризиса. Цены на нефть также бьют рекорды падения, опустившись к концу прошлой недели ниже отметки в 50 дол за баррель TM Brent, что также считается индикатором начала экономической рецессии.

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Важно отметить, что падение на фондовом рынке США является самым серьёзным среди ключевых игроков мировой экономики - целых 11%. Так что если худшие прогнозы экономистов сбудутся, то предварительные расчёты о потерях в 1-1,5 % от мирового ВВП в годовом исчислении окажутся неоправданно оптимисиичными.

Что касается возможного оппонента Трампа на президентских выборах, то как показали результаты кокусов демократов в первых 3 американских штатах, явным фаворитом на сегодня является представитель крайних левых взглядов Сандерс. И уже в грядущий завтра час "Ч" праймериз, так называемый "супервторник " , с вероятностью 75-80% "левак" Сандерс может обеспечить себе номинацию от демократов на президентских выборах в ноябре 2020 года. Напомню, что в 2016 -м по мнению многих экспертов , не говоря уже о сторонниках самого Сандерса и его лично, у него попросту украли победу над Хиллари клинтон. И многие из его сторонников либо не пришли на выборы чтобы проголосовать за Клинтон, либо вовсе проголосовали за Трампа. Учитывая, как для США, крайне левый уклон взглядов Сандерса на экономику ( если называть вещи своими именами, то откровенно марксистскими), так называемые "нейтральные" избиратели в таком случае наверняка проголосуют в ноябре за Трампа. Да и часть избирателей-демократов , также как и сторонники Сандерса в 2016-м, вполне вероятно проигнорируют выборы либо, что еще вероятнее, проголосуют за Трампа.

Так что если убрать за скобки стремительное падение на фондовых рынках за последнюю неделю, результаты в экономике и на рынке занятости были крайне оптимистичными для переизбрания Трампа на второй срок. И уже ни у кого не вызывает сомнений, что именно действующий президент будет единым кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах. Напомню, что моментом триумфа Трампа в ожесточенной битве Зх последних лет с демократами стало его оправдание в Сенате по обеим выдвинутым статьям обвинения, завершившим "хождения по мукам" Трампа, длившиеся большую часть его первого президентского срока. Свои эмоции и ощущения Трамп крайне красноречиво и эмоционально описал во время ежегодного Молитвенного завтрака. И не только продемонстрировал уверенность в будущей победе на выборах, но и намекнул о желании отомстить демократам за испытанное, по его мнению, публичное унижение.

Кроме того, побеждавшего его по всем прогнозам еще прошлым летом с наибольшим отрывом среди кандидатов-демократов Дж. Байден в результате "импичмента", можно уже смело считать "сбитым летчиком", даже не смотря на первую победу в праймериз в минувшую субботу. Коррупционный скандал с его сыном в Украине за последние полгода стал слишком известным в США и, как показали первые результаты праймериз, отвернул от него существенную часть потенциальных избирателей. Поэтому срочно на подмогу от того крыла спонсоров демократической партии, которых условно называют "транснационалами", представителей спекулятивного капитала, был вытащен из нафталина Майкл Блумберг. Эдакий "клон" Трампа, его "демо-версия" от демократов - бизнесмен-миллиардер, к тому же с успешной историей в управлении крупнейшим мегаполисом США. Он, кстати, вступает в борьбу за номинацию как раз завтра.

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Но главное, с высокой долей вероятности можно утверждать, что коронавирус, вырвавшийся за пределы Китая и стремительно распространяющийся по всему миру, может внести существенные коррективы не только в развитие мировой экономики, но и в президентские выборы США. И он, а если быть точнее, экономический спад, который он может спровоцировать, является главной угрозой его переизбранию на второй срок.

Если добавить в качестве изюминки немного конспирологии, то можно отметить, что эпидемия коронавируса в Китае вспыхнула аккурат после подписания его правительством фактической капитуляции в торговой войне с США.

Так что следим за распространением коронавируса по миру и его влиянием на мировую и американскую экономики. Ну и ждем "супервторник" и результаты праймериз в 14-ти штатах, которые во многом могут стать определяющими не только для демократов и лично для Сандерса, но и уровня накала предвыборной борьбы и дальнейшей радикализации американского общества.

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