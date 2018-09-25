''Поматросили и бросили!'' Скандальная Монтян набросилась на пропагандистов Кремля из-за Донбасса

Одиозная адвокат и блогер Татьяна Монтян, активно поддерживающая оккупационную политику России, в прямом эфире набросилась с истеричными претензиями на кремлевских пропагандистов из-за того, что Российская Федерация не присоединила к себе Донбасс по крымскому сценарию (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Коллаборантка обвинила представителей страны-агрессора в том, что они считают "народ Донбасса" неполноценным и со временем намерены вернуть захваченные территории Украине. Свою агрессивную речь Монтян озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"России же все нравится! Это же вы поматросили и бросили народ Донбасса! Вон господин Стариков говорил, что они нам на фиг тут в России не нужны, они должны быть гирями на ногах Украины! Есть видео по этому поводу, могу показать. Вы утверждаете, что Донбасс нужно назад запихнуть в Украину! Затулин заявил, что донбасский народ недостаточно русский, чтобы вступить в Россию! Вы просто предали народ Донбасса! Это вы рассказывали им про "Новороссию", разрешали им проводить референдумы, чтобы просто их сделать гирями на ногах Украины! В Крыму хорошие русские, качественные, первосортные, а вот на Донбассе — это третьесортные русские, как сказал товарищ Затулин!" — кричала предательница Украины.

В свою очередь, ведущая передачи на все претензии скандальной гостьи отвечала, что Россия якобы очень переживает за судьбу Донбасса, однако, согласно Минским соглашениям, не может его считать чем-то иным, кроме как территорией Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монтян выступила с бредовым заявлением о том, что Москва якобы является крупнейшим украинским городом из-за нашествия туда миллионов гастарбайтеров из ее родной страны. Кроме того, продажная пропагандистка позволила себе назвать украинцев "бездомными рагулями", которые в ее воображении бегут на территорию страны-агрессора от безысходности.