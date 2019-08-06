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Ползучая аннексия: раскрылась коварная стратегия Путина в Черном море

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Россия пытается навязать всему миру восприятие Черного моря как ее "зоны влияния", метр за метром аннексируя акваторию.

Такое мнение высказал журналист Андрей Клименко в своей статье для BSNews. По его мнению, такой является стратегия РФ по вытеснению НАТО из Черного моря.

"Начиная с 24 июля 2019 года, РФ перекрыла уже пять районов Черного моря, в том числе, значительный район в исключительной морской экономической зоне Болгарии и Румынии, а также почти полностью - восточную часть Черного моря от Сочи в Турцию для препятствий грузинско-американским учениям Agile Spirit 2019", – сказано в статье.

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Черное море

Черное море

"Радио Свобода"

При этом отмечается, что суммарная площадь районов Черного моря, которые перекрывались ВМФ РФ только в июле 2019, составляет значительно больше 120 тыс. кв.км.

Ползучая аннексия: раскрылась коварная стратегия Путина в Черном море

Как сообщал OBOZREVATEL, морская авиация Вооруженных сил Украины провела масштабные учения над Черным морем, отработав сценарии применения подразделений во время обеспечения действий войск ВМС.

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Персоны
Андрей Клименко Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Черное море НАТО
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