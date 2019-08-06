Ползучая аннексия: раскрылась коварная стратегия Путина в Черном море

Россия пытается навязать всему миру восприятие Черного моря как ее "зоны влияния", метр за метром аннексируя акваторию.

Такое мнение высказал журналист Андрей Клименко в своей статье для BSNews. По его мнению, такой является стратегия РФ по вытеснению НАТО из Черного моря.

"Начиная с 24 июля 2019 года, РФ перекрыла уже пять районов Черного моря, в том числе, значительный район в исключительной морской экономической зоне Болгарии и Румынии, а также почти полностью - восточную часть Черного моря от Сочи в Турцию для препятствий грузинско-американским учениям Agile Spirit 2019", – сказано в статье.

Черное море "Радио Свобода"

При этом отмечается, что суммарная площадь районов Черного моря, которые перекрывались ВМФ РФ только в июле 2019, составляет значительно больше 120 тыс. кв.км.

Как сообщал OBOZREVATEL, морская авиация Вооруженных сил Украины провела масштабные учения над Черным морем, отработав сценарии применения подразделений во время обеспечения действий войск ВМС.

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