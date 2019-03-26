Горят четыре этажа: в Баку вспыхнул масштабный пожар в ТЦ. Фото и видео с места ЧП

В Баку (Азербайджан) в Низаминском районе загорелся торговый центр "Диглас".

Возгорание произошло в поселке "8-й километр" в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания, сообщает Trend. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов. Также привлечен вертолет авиаотряда местного МЧС.

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В данный момент проводятся работы по тушению пожара.Информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.

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