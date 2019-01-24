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''Получите по морде по полной'': Соловьев пригрозил Украине Путиным

2.5тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился наглыми угрозами в адрес Украины, заявив что ее разгром якобы еще больше возвеличит президента России Владимира Путина.

Агрессивными выпадами он отреагировал на заявление украинского политолога Василия Вакарова о падении рейтинга лидера россиян. Спор по этому поводу произошел в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Возмутившись словами украинца, Соловьев едко отметил, что Путину якобы больше не нужно избираться, поскольку он заслужил доверие россиян тем, что мыслит категориями государственной необходимости. Кроме того, его успех на выборах он объяснил и агрессией против Украины.

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"Я вам скажу так: вот как только вы дернетесь и получите по полной по морде, рейтинг Путина вырастет до небес", — нагло высказался рупор Кремля.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

ТАСС

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинВладимир Соловьев
Место
Россия
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
ПИЗДЕЖ с ПОНТАМИ русских ( имя прилагательное : Чьих будете? ) исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - народ рабов духовных... УБОГИЕ люди !
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Пигин Макс
Пигин Макс
А что не так? Украина существует лишь по тому, что Путин очень выдержанный и уравновешенный человек. Другой бы давно на его месте уничтожил бы этот гнойник.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Пигин Макс, ЧМО ущербное, ты уже сегодня слезло с кадыровского члена ?!! Не забывай, что орать "Чечня - это круто!" ты, свинособака, должен 15 раз в день. А пока тебя будут чечены иметь в зад, ты можешь помечтать как ваши космические карабли бороздят просторы осмоса... А потом, когда тебя отимеют, можешь поцеловать икону Сралина в жопу и идти жрать какое-нибудь гавно с лопаты !
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