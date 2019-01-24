''Получите по морде по полной'': Соловьев пригрозил Украине Путиным

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился наглыми угрозами в адрес Украины, заявив что ее разгром якобы еще больше возвеличит президента России Владимира Путина.

Агрессивными выпадами он отреагировал на заявление украинского политолога Василия Вакарова о падении рейтинга лидера россиян. Спор по этому поводу произошел в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

Возмутившись словами украинца, Соловьев едко отметил, что Путину якобы больше не нужно избираться, поскольку он заслужил доверие россиян тем, что мыслит категориями государственной необходимости. Кроме того, его успех на выборах он объяснил и агрессией против Украины.

"Я вам скажу так: вот как только вы дернетесь и получите по полной по морде, рейтинг Путина вырастет до небес", — нагло высказался рупор Кремля.

Владимир Соловьев ТАСС

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