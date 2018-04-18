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"Получит то, что сеет": России предрекли жесткий ответ за кибератаки

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Участившееся удары российских хакеров по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу не останутся без ответа Запада.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил эксперт по кибербезопасности Сергей Прокопенко.

"До определенного времени все терпели и не давали отпора, и каких-то глобальных киберопераций на территории РФ не происходило. Но судя по последним заявлениям, думаю, Россия начнет получать то, что она сеет на территории других стран", - отметил он.

По его словам, кибератаки из России носят в первую очередь шпионский характер.

"Главная цель кибератак России – сбор информации. Сейчас почти вся информация обрабатывается и сохраняется в цифровом виде. Те самые политики, дипломаты обмениваются информацией в электронном виде, а не почтовыми голубями", - добавил эксперт.

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Также Прокопенко подчеркнул, что в Украине много сделано для противостояния российским хакерам.

"Украина уже достаточно давно на передовой и является той территорией в информпространстве, где отрабатываются инструменты для кибератак. Сначала тестируются тут, а потом идут на Запад", - констатировал он.

Кроме того, эксперт считает, что вирус Petya был ошибкой разработчиков.

"Заложенный функционал, что вирус мог сам распространяться между компьютерами, он не используется в таких системах, когда это атака на конкретную цель. Оно просто вышло из-под контроля и приобрело массовое распространение", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", США и Великобритания заявили, что российские хакеры в рамках кибершпионажа за правительствами стран мира осуществили масштабное заражение маршрутизаторов компьютеров.

Читайте все новости по теме "Кибератака на Украину" на Обозревателе.

Темы
Кибератака на УкраинуЭфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляция
Персона
Сергей Прокопенко
Место
Россия
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