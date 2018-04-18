"Получит то, что сеет": России предрекли жесткий ответ за кибератаки

Участившееся удары российских хакеров по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу не останутся без ответа Запада.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил эксперт по кибербезопасности Сергей Прокопенко.

"До определенного времени все терпели и не давали отпора, и каких-то глобальных киберопераций на территории РФ не происходило. Но судя по последним заявлениям, думаю, Россия начнет получать то, что она сеет на территории других стран", - отметил он.

По его словам, кибератаки из России носят в первую очередь шпионский характер.

"Главная цель кибератак России – сбор информации. Сейчас почти вся информация обрабатывается и сохраняется в цифровом виде. Те самые политики, дипломаты обмениваются информацией в электронном виде, а не почтовыми голубями", - добавил эксперт.

Также Прокопенко подчеркнул, что в Украине много сделано для противостояния российским хакерам.

"Украина уже достаточно давно на передовой и является той территорией в информпространстве, где отрабатываются инструменты для кибератак. Сначала тестируются тут, а потом идут на Запад", - констатировал он.

Кроме того, эксперт считает, что вирус Petya был ошибкой разработчиков.

"Заложенный функционал, что вирус мог сам распространяться между компьютерами, он не используется в таких системах, когда это атака на конкретную цель. Оно просто вышло из-под контроля и приобрело массовое распространение", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", США и Великобритания заявили, что российские хакеры в рамках кибершпионажа за правительствами стран мира осуществили масштабное заражение маршрутизаторов компьютеров.