"Получат пинка": названа дата высылки российских дипломатов из США и стран ЕС

США и ряд стран Евросоюза 26 марта объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом стало известно из сообщения в Twitter корреспондента телеканала CNN Мишель Косински, которая работает в Госдепе.

"Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинка", - написала Косински.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot.