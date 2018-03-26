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"Получат пинка": названа дата высылки российских дипломатов из США и стран ЕС

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США и ряд стран Евросоюза 26 марта объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом стало известно из сообщения в Twitter корреспондента телеканала CNN Мишель Косински, которая работает в Госдепе.

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"Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинка", - написала Косински.

Как сообщал "Обозреватель", Украина не может выслать российских дипломатов, иначе РФ может пойти на ответный шаг в отношении украинских консулов.

Место
США
Объекты
РоссияГосдеп СШАЕвросоюз
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