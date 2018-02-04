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Польская интеллигенция выступила против скандального "антибандеровского" закона: документ

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Польские интеллигенты выступили против закона об институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

Их обращение опубликовал Zbruc.

"Мы, нижеподписавшиеся, протестуем против принятых парламентом Польши поправок в закон об Институте национальной памяти. Внесенные в закон об ИНП новые положения легализируют присутствие в общественном пространстве дискриминационные практики и акты агрессии, облегчат стигматизацию любых лиц и этнических групп, усилят ксенофобские настроения, будут порождать очередные преступления на почве ненависти, углубят юридический, общественный, политический, дипломатический и информационный кризис. Одновременно мы солидаризируемся с лицами и организациями, которые уже запротестовали против поправок в закон о ИНП, особенно в контексте угроз для образования, науки, свободы слова и состояния польско-еврейских и польско-израильских отношений", - сказано в сообщении.

Отметим, что документ подписали Адам Балцер, Богумила Бердиховска, Богдан Биалек, Кшиштоф Бобиньський, Михал Бони, Адам Боровский, Збигнев Буяк, Войцех Юзеф Буршта и другие.

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Как сообщал "Обозреватель", 26 января Сейм Польши проголосовал за предложенный партией Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды украинских националистов.

В МИД Украины отметили, что своим законопроектом о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии Польша пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха". Позже президент страны пообещал проанализировать скандальный законопроект.

31 января Комитеты верхней палаты парламента Польши оставили законопроект без изменений.

Место
Польша
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