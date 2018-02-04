Польская интеллигенция выступила против скандального "антибандеровского" закона: документ

Польские интеллигенты выступили против закона об институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

Их обращение опубликовал Zbruc.

"Мы, нижеподписавшиеся, протестуем против принятых парламентом Польши поправок в закон об Институте национальной памяти. Внесенные в закон об ИНП новые положения легализируют присутствие в общественном пространстве дискриминационные практики и акты агрессии, облегчат стигматизацию любых лиц и этнических групп, усилят ксенофобские настроения, будут порождать очередные преступления на почве ненависти, углубят юридический, общественный, политический, дипломатический и информационный кризис. Одновременно мы солидаризируемся с лицами и организациями, которые уже запротестовали против поправок в закон о ИНП, особенно в контексте угроз для образования, науки, свободы слова и состояния польско-еврейских и польско-израильских отношений", - сказано в сообщении.

Отметим, что документ подписали Адам Балцер, Богумила Бердиховска, Богдан Биалек, Кшиштоф Бобиньський, Михал Бони, Адам Боровский, Збигнев Буяк, Войцех Юзеф Буршта и другие.

Как сообщал "Обозреватель", 26 января Сейм Польши проголосовал за предложенный партией Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды украинских националистов.

В МИД Украины отметили, что своим законопроектом о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии Польша пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха". Позже президент страны пообещал проанализировать скандальный законопроект.

31 января Комитеты верхней палаты парламента Польши оставили законопроект без изменений.