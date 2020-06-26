Польская авиакомпания восстанавливает полеты: названы даты и направления

Польская авиакомпания LOT восстанавливает полеты по десяткам европейских направлений, в том числе в Украину.

Рейсы планируют запустить с 15 июля. В компании отметили, что до конца августа должны охватить почти 70 направлений, передает "Польское радио".

Среди прочих, пассажиры смогут воспользоваться рейсами в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию, Латвию и Великобританию.

В среду, 24 июня, LOT объявила в общем о 130 новых летних сообщений из Варшавы и девяти региональных аэропортов. Отмечается, что из Польши прилететь можно будет в Киев, Львов и Одессу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.