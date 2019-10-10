Волынскую таможню обвинили в совместных махинациях с польскими "коллегами"

Активист Томаш Баарт обвинил руководство Волынской таможни в коррупционном сговоре совместно с сотрудниками таможни Польши.

Об этом он написал в Facebook. Свой пост поляк разместил в группе, которая занимается "практическими советами, связанными с пересечением польско-украинской границы".

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"Rolls-Royce Wraith – символ процветания, преобладающего на границе "Рава-Руська" – "Гребинне". Эксклюзивный лимузин ценой $350 000 принадлежит 75-летней пенсионерке Марии Заброварной. Однако никто из соседей не видел скромную старуху за рулем этого автомобиля. Информированные источники говорят, что Rolls Royce принадлежит Олесе Заброварной, начальнику одного из приграничных таможенных пунктов. Миссис Мария – теща Олеси Заброварной", – удивился активист.

По словам поляка, необходимо спросить у президента Украины Владимира Зеленского, возможна ли крупная контрабанда через границу без участия и ведома чиновников с обоих сторон.

"Недавно исполняющий обязанности Волынской таможни был на брифинге с президентом Украины, и отвечая на вопрос "возможно ли организовать крупномасштабную контрабанду без ведома и участия руководства", честно ответил "думаю, это невозможно". Главнокомандующий Украины был обезоружен", – резюмирует поляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Владимир Зеленский, заслушав доклады руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой, поднял вопрос об их увольнении.

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