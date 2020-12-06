Польша приняла Закон о введении налога на выведенный капитал с 01.01.2021 года

Пока украинский бизнес шестой год ожидает хоть в каком-нибудь виде выполнения обещания о реформировании налога на прибыль и введении налога на выведенный капитал, Польша за семь месяцев разработала и приняла как Закон так называемый эстонский CIT (estoński CIT).

Напомню историю вопроса. В июне текущего года премьер-министр представил обществу концепцию "эстонского решения" по налогу на прибыль, Министерство финансов уже с 31 июля открыло общественное обсуждение текста поправок к закону о корпоративном налоге. Осенью прошли обучающие семинары для бизнеса, а 30 ноября президент уже подписал соответствующий Закон.

Согласно нему малые и средние компании получают альтернативную модель налогообложения прибыли, предлагающую обложение налогом лишь распределяемой прибыли – нет налога и налоговых деклараций, пока прибыль остается в компании. Режимом смогут воспользоваться компании с годовым оборотом до 100 млн злотых (аналог 767,3 млн грн) и которые одновременно:

– не имеют доли в других компаниях;

– дают работу не менее трем наемным работникам;

– учредители/акционеры только физические лица;

– пассивные доходы не превышают доходов от операционной деятельности (менее 50%);

– соблюдают один из двух нормативов прироста капитальных затрат на производство/покупку основных средств (указанная норма заставляет инвестировать часть налога, оставленного государством в распоряжении компаний): либо прирост затрат на 15% в течении двух лет, но не менее 20 тыс злотых (153,5 тыс грн), либо +33% в течение четырех лет, но не менее 50 тыс злотых (383,7 тыс грн).

Новый налоговый режим будет действовать 4 года с возможностью продления. Особо отмечу, что порог годового оборота был увеличен вдвое (с 50 до 100 млн злотых) по результатам проведения общественных консультаций с бизнесом.

По оценкам Министерства финансов, благодаря нововведению, малые и средние компаний в следующем году смогут "сэкономить" на налоге около 5,6 млрд злотых (43 млрд грн), а это дополнительная подушка безопасности в наше неспокойное время.

Для тех, кто не решится воспользоваться новыми нормами и останется на классическом налоге на прибыль, для малых компаний с пониженной 9%-ной ставкой налога, предусмотрено поднятие порога годового оборота с 1,2 до 2 млн евро, что дополнительно оставит в карманах налогоплательщиков около 400 млн злотых (более 3 млрд гривень).

Как просто, когда есть желание и воля что-то менять в своей стране.