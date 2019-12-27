Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний лидера РФ Владимира Путина о польском дипломате Юзефе Липском.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает "РИА Новости". "Я беседовал с директором восточного департамента. Беседа была жесткая, но вполне корректная. Он излагал позицию польской стороны, я – позицию российской стороны", – пояснил посол.

"Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", – высказался Андреев.

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Напомним, Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, якобы поддержавшего преследования диктатором Адольфом Гитлером евреев.

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На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

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