Главная Новости
28 декабря • обновлено в 00:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Назвал посла "свиньей и сволочью": Польша устроила России разнос после слов Путина

2.7т
Читать материал на украинском

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний лидера РФ Владимира Путина о польском дипломате Юзефе Липском.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает "РИА Новости". "Я беседовал с директором восточного департамента. Беседа была жесткая, но вполне корректная. Он излагал позицию польской стороны, я – позицию российской стороны", – пояснил посол.

"Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", – высказался Андреев.

Новости
Не пригласили: в G7 резко отшили Путина и получили ответ

Польша устроила России разнос после слов Путина

Польша устроила России разнос после слов Путина

Деловая столица

Напомним, Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, якобы поддержавшего преследования диктатором Адольфом Гитлером евреев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

  • Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Адольф Гитлер (Adolf Hitler) Владимир Путин
Место
Польша
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
5
Смешно
11
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Не знаю, удалили или фильтр сработал. Повторю. Путин не посла свoлочью назвал, а современные элиты Польши. Они последователи этого пoсла. И они свoлочи. Именно это сказал наш президент. Не в пoсле дело, он давно yмер и всем на него cpать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Я написал текст, а его нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги