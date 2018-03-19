Польша вышлет российских дипломатов - СМИ

Польша вслед за Великобританией может выслать из страны российских дипломатов.

Как пишет Gazeta Prawna, таким образом Варшава хочет выразить свою солидарность с Лондоном.

В частности, Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом экс-шпиона Сергея Скрипаля, передает "ЕП".

Кроме высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

Также решение о санкциях будет зависеть и от встречи министров иностранных дел в Брюсселе 19 марта.

С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием являются совместные действия против РФ на уровне ЕС. Впрочем, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлениемроссийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Ранее также были найдены доказательства наглой лжи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия не имеет отношения к химическому оружию, которым отравили Скрипаля.