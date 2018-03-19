Польша вышлет дипломатов РФ: в Москве огрызнулись

Намерение Польши выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля – это что-то новое в международной практике, и вряд ли Варшава пойдет на такой шаг.

Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, отметив, что "Польша всегда враждебно относилась к России, особенно после распада СССР".

"Но то, что они предлагают, это что-то новое в международной дипломатии и практике", — отметил Цеков, передает РИА Новости.

По его мнению, подобные заявления характеризуют настроения в политической верхушке Польши, их поступками движет чисто негативное человеческое отношение к России, а "серьезных, обоснованных причин для подобных решений нет".

Он также не исключил, что "может так случиться, что самые большие претензии будут предъявлены именно к Великобритании, которая не в состоянии обеспечить безопасность иностранных граждан, проживающих на ее территории".

"В целом же я сомневаюсь, что Польша реально пойдет на такие шаги по отношению к России", — сказал Цеков.

Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Ранее также были найдены доказательства наглой лжи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия не имеет отношения к химическому оружию, которым отравили Скрипаля.