Польша выбирает новый парламент: "потеплеют" ли отношения с Киевом

На проходящих 13 октября парламентских выборах в Польше к власти могут прийти три партии, причем результат выборов может существенно повлиять на отношения между Варшавой и Киевом.

Основные шансы на победу есть у трех партий: "Право и справедливость" (ПиС), "Гражданская платформа" (ГП) и "Левица", сообщает BBC. Главное новшество выборов – участие украинцев в качестве кандидатов.

Здание Сейма Польши enacademic.com

Согласно опросам, у правящей партии "ПиС", которая возглавляет коалицию "Объединенные правые" из нескольких правых партий, хорошие шансы сохранить большинство в парламенте. "ПиС" объявляет себя защитником традиционных институтов, выступает за возвращение польских мигрантов на родину, проведении социальной политики, которая будет способствовать рождаемости.

Об Украине в программе "ПиС" упоминается в контексте поддержки ее евроинтеграционных стремлений. "Мы выступаем за расширение Евросоюза на Западных Балканах и определение реальных перспектив для восточноевропейских стран (Грузия, Украина, Молдова)", – говорится в тексте

Ключевая оппозиционная сила на выборах - партия "Гражданская платформа", которая руководила Польшей в 2007–2015 годах. Вместе с несколькими либеральными партиями и зелеными она образовала "Гражданскую коалицию". "ГП" также обещает улучшить имидж Польши на международной арене.

Партия обещает более активную политику в отношении Украины. "Мы восстановим активную политику Польши на Востоке, особенно в отношении Украины", – сказано в заявлении партии

Третий результат на выборах опросы дают "Левице" - коалиции трех социал-демократических партий. В нее входят Демократический Левый Альянс, партия бывшего мэра Слупска, Роберта Бедроня "Весна" и молодежная партия "Левые Вместе". Коалиция обещает бороться с "праворадикальными фанатиками" у власти и превратить Польшу в государство всеобщего благосостояния.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинцы в Польше выстроились в очереди ради выборов.

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