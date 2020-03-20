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20 марта • обновлено в 21:23
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Польша ввела режим эпидемии из-за коронавируса

2.7т
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Правительство Польши ввело в стране режим эпидемии из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

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Об этом на брифинге в пятницу в Варшаве заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Его слова цитирует "Польское Радио".

"Мы вводим режим эпидемии", – коротко сказал чиновник.

Польша ввела режим эпидемии из-за коронавируса

По словам польского премьера, это решение дает властям новые возможности для борьбы с распространением коронавируса в стране, однако при этом оно тянет за собой определенные обязательства. В частности, в учебных заведениях на территории Польши был приостановлен учебный процесс.

Моравецкий также призвал соотечественников соблюдать меры предосторожности. Он подчеркнул, что в ближайшие недели до пасхальных праздников "должны быть неделями полной дисциплины".

"Мысли о том, что меня это не касается – это мысли чуждые", – добавил премьер.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Европейского парламента от Польши Адам Ярубас заразился коронавирусом. Это первый случай среди европарламентариев.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Матеуш Моравецкий
Место
Польша
Тег
вирус
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