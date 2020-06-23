Польша возобновила международное железнодорожное сообщение

Польша с 22 июня восстановила международное железнодорожное сообщение. Поезда постепенно запустят в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.

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О запуске поездов в Украину речь пока не идет. Первый состав отправился из Варшавы в Германию и Чехию, сообщает "Польское радио".

Также можно будет уехать из Вены в Катовиц и с Граца в Перемышль. Отмечается, что работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.

При этом пассажиры должны соблюдать карантинные меры – закрывать рот и нос маской или шалью во время путешествия, часто мыть руки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Польша открыла свои границы со всеми соседними странами Европейского союза после трех месяцев ограничений на въезд для иностранцев.