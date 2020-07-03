Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины
Польша передумала свободно пропускать на свою территорию людей, которые прилетают из Украины, и возвращает для них карантин уже с 3 июля.
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Это решение прописано в распоряжении главы МВД страны. Согласно документу, Украину исключили из списка стран, не являющихся членами Европейского союза и гражданам которых после прилета не обязательного соблюдать карантин.
Однако в обнародованном распоряжении указаны категории граждан, на которых не будут распространяться возвращенные жесткие меры контроля. Прежде всего речь идет об учениках, студентах различных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования и аспирантах, которые на границе смогут показать документ, подтверждающий факт их обучения в Польше.
Кроме того, от карантина освободят и ученых, которые проводят в стране-члене ЕС научную или исследовательскую деятельность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
только 1 июля Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины. На внешней границе правила пересечения она оставляла неизменными.
Воздушное сообщение с Украиной Польша возобновила а в тот же день – 1 июля.