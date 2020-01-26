"Польша требует компенсацию за Вторую мировую от Украины!" В России цинично перевели стрелки

В России внезапно пошли на попятную в их скандале с Польшей о предыстории Второй мировой войны, после того, как польские политики потребовали от РФ компенсации за нанесенный в те годы ущерб.

Как заявил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев, такие же обвинения Польша якобы закидает и Украине. Об этом сообщает "RT на русском".

Так, по его словам, предъявлять претензии по поводу исторических обид – это "давняя позиция" польской партии "Право и справедливость".

В России цинично перевели стрелки на Украину в скандале с Польшей о предыстории Второй мировой войны

"Польша не только России, но и Германии с Украиной предъявляет претензии. То, что СССР освободил Варшаву, для польской партии "Право и справедливость" не имеет никакого значения", – цинично высказался Волобуев.

При этом российский эксперт добавил, якобы такие действия со стороны польских политиков нужно воспринимать "как природное явление".

"Изменить позицию партии невозможно, а дискутировать с ней не имеет смысла", – убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковало скандальное высказывание Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкийпредположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана им заплатить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

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