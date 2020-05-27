Польша существенно ослабила карантин: отменили масочный режим и позволили концерты

Правительство Польши приняло решение о переходе к четвертому этапу смягчения карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 27 мая, передает Onet.pl. Так, с 30 мая ношение масок не будет обязательным на открытом пространстве. В то же время людям придется закрывать лицо в закрытых помещениях, где невозможно обеспечить соблюдение дистанции.

"Мы справились с пандемией гораздо более эффективно, чем остальной мир", – заявил Моравецкий, объявляя новую волну послаблений.

Носить защитные маски порекомендовали во время прогулок нескольких лиц на открытом воздухе, которые находятся близко друг к другу.

Кроме того, в стране отменили ограничения на количество людей в магазинах, ресторанах и церквях, но там будет действовать правило расстоянии в два метра. Правительство разрешило проводить концерты под открытым небом численностью до 150 человек. В то же время они должны прикрывать рот и нос и держаться на расстоянии двух метров.

Рестораны и бары в отелях открываются для обслуживания клиентов внутри.

Вместе с тем уже с 6 июня в Польше разрешена работу бассейнов, спортивных залов, фитнес-клубов, тату-салонов, саун и парков развлечений. Кроме того, начнут работу кинотеатры, театры, оперы, балеты и цирки, но решение об их открытии остается за собственниками. Количество зрителей ограничено до 50%, они должны носить маски.

Можно будет организовывать ярмарки, выставки и конгрессы. Также будут разрешены свадьбы до 150 гостей. Гости не должны будут носить маски для лица. Дискотеки и клубы по-прежнему будут оставаться закрытыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше разрешили въезд в страну без обсервации отдельным категориям граждан, которые ранее в рамках карантина из-за COVID-19 не могли пересечь границу.