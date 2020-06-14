Польша случайно вторглась на территорию Чехии: инцидент получил огласку

Польские военные признались, что случайно вторглись на территорию Чехии в конце мая.

Как пишет CNN, солдаты, патрулировавшие польско-чешскую границу во время пандемии коронавируса, по ошибке пересекли ее. При этом они начали разворачивать чешских граждан, которые пытались посетить церковь в своей стране.

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию "недоразумением"

Чешское посольство в Варшаве призвало польские власти принять "немедленные меры" в связи с инцидентом.

"Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, осуществленным польскими военными без враждебного намерения, однако мы все еще ожидаем официального заявления", – сказал представитель Министерства иностранных дел Чехии.

Он добавил, что сейчас польских солдат на территории страны больше нет, и граждане могут снова свободно посещать этот участок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта Польша приостановила железнодорожное сообщение с Чехией и Словакией из-за пандемии коронавируса.

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