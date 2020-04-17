Польша решила выйти из карантина: что заработает первым

Первые случаи коронавируса в Украине и Польше были диагностированы практически в одно время – в начале марта. Однако если в нашей стране эпидемия сейчас находится в разгаре, то поляки уже заговорили о постепенном выходе из карантина, начиная с 20 апреля.

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OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о том, как соседнее государство планирует выходить из "коронавирусного" кризиса.

Что разрешат в Польше в первую очередь?

С инициативой постепенного снятия ограничений, начиная с 20 апреля, выступили премьер-министр польши Матеуш Моравецкий, а также министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

На первом этапе польские власти намерены:

разрешить перемещение граждан в развлекательных целях (при сохранении социальной дистанции).

Открыть для посещения леса и парки. Однако детские площадки по-прежнему будут закрыты.

Позволить людям посещать церкви (при условии, что на 15 кв. м будет один прихожанин).

Детям старше 13 лет можно будет находиться на улице без присмотра взрослых.

Разрешат возобновить работу торговли по новым правилам: в помещениях до 100 кв. м – 4 человека на один кассовый аппарат, более 100 кв. м – один человек на 15 кв. м помещения).

Карантин в Польше

Польское правительство подчеркнуло, что это – только первый этап послабления карантина. Что касается дальнейших действий, то они будут приниматься на основе анализа уровня заболеваемости, эффективности системы здравоохранения, а также выполнения санитарных норм обществом. Предположительно окончательный выход Польши из карантина будет поделен на четыре периода.

"Мы видим, что польское общество хорошо реагирует на карантинные ограничения. Мы убеждены, что некоторые из них можно ослабить рациональным образом. Борьба с коронавирусом на этом не заканчивается, но мы переходим в контрнаступление. Мы находимся в совершенно новой реальности, которая, к сожалению, будет с нами долгое время, и мы должны научиться жить в ней", – отметил Моравецкий.

В свою очередь, Шумовский призвал польских граждан не злоупотреблять отменой некоторых ограничений, чтобы ситуация не откатилась назад к худшим показателям.

"Некоторое ослабление, которое будет применяться с понедельника, – возможность пойти в лес или парк – позволяет нам дышать свободнее. Но давайте использовать все с умом. Это не стимул быть в этих местах. Мы должны максимально изолировать себя", – призвал глава польского Минздрава.

Что происходит в других странах ЕС?

Правительство Чехии продлило действие чрезвычайного положения до 30 апреля, однако ввело ряд ослаблений, в частности – новые исключения из правила обязательного ношения масок.

Также с 9 апреля правительство разрешило возобновить работу велосипедным магазинам и мастерским по их ремонту, магазинам товаров для дома и садоводства, а также строительных материалов. Еще чешские власти планируют открыть больше заведений торгговли в течение на следующей недели, однако пока не уточняют, какие именно.

Тем временем в Испании с 13 апреля возобновили работу предприятий, не относящихся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

Карантин в мире

А премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что магазины книг, канцелярских товаров и те, которые торгуют детской одеждой, могут открыться с 14 апреля.

Что касается Дании, то там с 15 апреля вновь откроют детские центры и школы для детей первого и пятого классов.

В свою очередь Германия рассматривает возможность смягчить карантин с 19 апреля, а Франция пока намерена сохранить "блокирование" минимум до 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге предупредил, что сейчас регион стоит на пороге пика пандемии COVID-19 и поэтому должен быть очень осторожен в вопросах послабления карантина.