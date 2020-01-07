Разозлился на Путина: президент Польши срочно созвал совещание правительства

Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством по вопросам отношений с Россией, а также в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Как сообщает "РИА Новости", одна из трех ключевых тем совещания – это цели исторической политики в контексте польско-российских отношений.

Кроме того, польский лидер поднял вопрос мероприятий 75-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и призвал обсудить присутствие военнослужащих Польши в Ираке.

"Три указанные мной темы являются темами особого значения", – подчеркнул Анджей Дуда, открывая совещание.

Кроме обсуждения скандальной пресс-конференции Владимира Путина, на которой тот обвинил Польшу в сговоре с нацистской Германией и развязывании Второй Мировой войны, польский глава государства также поднял вопрос присутствия военнослужащих Польши в Ираке. Нынешние условия в регионе он назвал "исключительными".

"В Ираке у нас более 200 солдат, которые выполняют там свою службу. В связи с этим, в той ситуации, которая возникла, нет никаких сомнений, что они оказались в условиях, которые смело можно назвать исключительными", – пояснил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер напомнила Кремлю, что виновниками начала Второй мировой войны были лидер нацистов Адольф Гитлер и советский диктатор Иосиф Сталин.

Главный раввин Польши также выступил с заявлением, обвинив Владимира Путина в том, что тот манипулирует историческими данными.

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

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