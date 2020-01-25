Польша потребовала у России компенсацию за Вторую мировую

Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Об этом заявил лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский в интервью таблоиду BILD, передают РИА Новости.
При этом Качиньский подчеркнул, что Германию и Россию нельзя сравнивать из-за "разного" правительства.
"В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность", – сказал он.
Ярослав Качиньский
liga.net
Он добавил, что требования Польши в этом вопросе "не имеют срока давности".
Ранее OBOZREVATEL писал, что в России назначили неожиданного виновника "кровной войны" с Польшей.
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