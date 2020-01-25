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25 января • обновлено в 14:29
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Польша потребовала у России компенсацию за Вторую мировую

5.1т
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Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Об этом заявил лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский в интервью таблоиду BILD, передают РИА Новости.

При этом Качиньский подчеркнул, что Германию и Россию нельзя сравнивать из-за "разного" правительства.

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"В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность", – сказал он.

Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский

liga.net

Он добавил, что требования Польши в этом вопросе "не имеют срока давности".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России назначили неожиданного виновника "кровной войны" с Польшей.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Ярослав Качиньский
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Александрович Валера
Александрович Валера
Ещё одни ждуны -халявщики
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Odessa Max
Odessa Max
Для начала пусть поляки готовятся заплатить за освобождение их территорий отнемецко- фашистского режима, потом выплатить и отдать территории, оккупированные у Чехословакии (Тешинская область), а вот тогда можно поговорить о каких-то выплатах по пакту Молотова-Риббентропа
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Odessa Max, Ну москалям придется тогда заплатить Германии за аннексированный Кеннигсберг, Украине за Крым, Донбасс, Кубань, Белогородскую, Ростовскую и Курскую области, Финам за Корелию, Белорусам за Смоленск и Брянскую области, Кавказу всю жизнь платить придется, не говоря уже за Поволжье (Татарстан, Башкирия, Удмуртия и др.). Дальний Восток, Сибирь и Забайкалье нужно просто вернуть Китаю, он деньги не примет, ну за одно Японии Сахалин, Камчатку и Курилы. Останется у вас Московское царство образца 17 века. И на последок вопрос: класно платить мзду Чечне каждый год по $5 миллиардов? Из ваших карманов платят, кокошникоголовые!!!
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Куни Чан
Куни Чан
Ну вот пусть дружеская и демократическая Украина платит ;)
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