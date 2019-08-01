Польша помогла России с транзитом оружия: МИД Украины призвали разобраться

МИД Украины должен поинтересоваться у Польши, почему они пропустили российский самолет с оружием для Сербии вопреки санкциям Евросоюза.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, Венгрия "меньше всех" виновна в том, что разрешила транзит военной техники РФ – ведь до этого самолет пересек воздушное пространство Польши и Словакии.

Мусиенко напомнил, что Румыния отказалась выдавать разрешение на транзит транспорта с российскими вооружениями.

"А Украина вообще запретила транзит российской авиации в 2015 году. Иначе, чем через Беларусь, Польшу, Словакию они попасть не могут", – отметил он.

"Поэтому в первую очередь нужно ставить вопрос нашим польским коллегам", – уверен эксперт.

Он обратил внимание, что позиция Варшава несколько "лицемерна": с одной стороны, она декларирует поддержку Украины и усиление антироссийских санкций, а с другой – беспрепятственно пропускает самолеты РФ с вооружениями.

"Пусть это и гражданский самолет, но все же прекрасно знают, что там оружие, которое идет в Сербию", – подчеркнул Мусиенко.

По его словам, с этим вопросом необходимо "очень серьезно разобраться в рамках НАТО и ЕС".

"Проблема не в том, что самолеты пролетели. В конце концов, воздушное пространство стран ЕС для российских самолетов открыто. Это не нарушение. Вопрос в том, что это оружие идет на усиление Сербии. А мы знаем, что с территории Сербии готовило и проводило операции российское ГРУ. Например, против властей Черногории, против НАТО", – объяснил он.

"Т.е. надо говорить о том, что на Балканах идет милитаризация Сербии, что несет определенную угрозу. Этот вопрос нужно шире поднимать", – призвал Мусиенко.

Россия доставила в Сербию 10 машин БРДМ-2 через Польшу, Словакию и Венгрию strategic-bureau.com

OBOZREVATEL напоминает, что Россия перевезла на базу сербской армии 10 боевых разведывательных патрульных машин БРДМ-2. Это была часть обещанной поставки 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2.

Правительство Венгрии заявило, что пропустило транзит, поскольку техника перевозилась в гражданском, а не военном самолете, и не требовала специального разрешения.

При этом Румыния ранее отказалась выдавать РФ лицензию на перевозку военной техники по Дунаю в соответствии с санкциями Евросоюза, введенными в ответ на агрессию Кремля в Украине. В частности, ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также запретил экспорт т.н. товаров двойного назначения, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях.

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